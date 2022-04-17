Заболеваемость ковидом в мире за неделю снизилась на треть

Заболеваемость ковидом в мире снижается четвертую неделю подряд - за последние семь дней в мире выявили около 5,8 млн случаев заражения, что примерно на 36% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Как передает Арменпресс, это соответствует уровню середины декабря прошлого года, что следует из подсчетов ТАСС.

На первом месте по заболеваемости все еще Южная Корея - там в среднем сейчас регистрируют около 130 тыс. новых случаев в сутки. Однако темпы распространения инфекции резко пошли вниз и по сравнению с прошлой неделей упали в полтора раза.

Высокой заболеваемость остается и в ряде европейских стран, но фиксируется снижение показателей. Так, в Германии ковидом заболевают примерно 140 тыс. человек в день, однако за последние семь дней показатель снизился на четверть. Во Франции ковид выявляют у 120 тыс. человек в сутки - снижение по сравнению с прошлой неделей составляет более 10%. В Италии заболеваемость вышла на плато - вторую неделю коронавирус там подтверждают примерно у 60 тыс. человек.

Новые вспышки отмечаются и в Азии. Так, в Японии в сутки регистрируют примерно 50 тыс. новых заболевших. В Таиланде ежедневно заболевают свыше 20 тыс. человек.

На фоне резкого снижения заболеваемости вниз пошли и показатели смертности. За последние семь дней в мире из-за ковида умерли около 20 тыс. человек - на 5,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

На первом месте по уровню смертности находятся США, где в сутки регистрируют около 400 летальных исходов. Это на треть меньше, чем на прошлой неделе. На втором - Россия, где умирают около 255 человек в сутки. Далее следует Германия, где этот показатель составляет примерно примерно 250 человек.