В Арцахе и в долинах Сюника потеплеет до +33 градусов, 20 апреля ожидается кратковременный дождь

На территории Армении днем 17 апреля, 18-19 апреля и 21-22 апреля ожидается погода без осадков. Днем 20 апреля в большинстве районов ожидается кратковременный дождь с грозой.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении.

"Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, 20 апреля ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

Температура воздуха с 17-19 апреля постепенно повысится на 3-6 градусов», - говорится в сообщении министерства.

Согласно источнику, днем 17-го апреля, 18-19 апреля и 21-22 апреля в Ереване ожидается погода без осадков. 20-го апреля ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер усилится до 14-17 м/с.