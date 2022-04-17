В поселке Бениамин Ширакской области задействуют сирену

Спасательное управление Ширакской области в период с 12:00 до 13:00 часов 18 апреля в поселке Бениамин общины Ахурян проведет учения по программе «Оповещение, эвакуация, укрытие населения».

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, в связи с этим будет задействована сирена населенного пункта.

МЧС РА просит жителей не тревожиться.