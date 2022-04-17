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От имени президента Армении был возложен венок к могиле Карена Демирчяна

От имени президента Армении был возложен венок к могиле Карена Демирчяна

От имени президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна сегодня в Пантеоне парка имени Комитаса был возложен венок к могиле Национального героя Армении, государственного, политического деятеля Карена Демирчяна.

Об этом Арменпресс сообщили из аппарата президента Армении.

Карену Демирчяну 17 апреля исполнилось бы 90 лет.

 


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