В перестрелке на греко-турецкой границе погиб мигрант։ СМИ

Серьезный инцидент с перестрелкой между греческим пограничником и турецкой лодкой с нелегальными мигрантами произошел вечером в субботу на реке Эврос недалеко от Суфли, погиб один мигрант, сообщает газета "Катимерини".

"Инцидент произошел после 9 часов вечера в субботу. При этом греческие власти заявили, что ответили на стрельбу с турецкой стороны, когда предупредили лодку с мигрантами на Эвросе, чтобы она не приближалась к греческому берегу", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, пишет издание.

Греческие пограничники обнаружили лодку с мигрантами на турецкой стороне реки, разделяющей Грецию и Турцию, люди пытались пересечь реку и добраться до греческого берега. "Греческие пограничники дали предупреждение световыми сигналами, но катер не только не изменил курс, но с турецкой стороны начались выстрелы, на что греки ответили соответствующим образом", - говорится в сообщении.

В итоге греческие власти обнаружили и забрали шестерых живых нелегалов и одного убитого. "По информации "Катимерини", погибший иммигрант получил пулевое ранение с близкого расстояния", - отмечается в сообщении.

Издание "Прото тема" пишет, что погибла женщина, ее застрелили "почти в упор" из пистолета 22-го калибра, возможно, нелегальные перевозчики. "Пистолет 22-го калибра не используется ни греческой, ни турецкой стороной, и, как утверждается, женщину застрелил контрабандист", - указывает издание. Оно сообщило, что стрельба по греческим пограничникам "велась с турецкой стороны, возможно, со стороны турецких военных".

"Прото тема" заявляет, что задержаны пятеро мигрантов. "Мигранты - все африканского происхождения, возможно, эфиопы - были доставлены в Александруполис", - говорится в сообщении.