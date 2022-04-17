Гражданин открыл прицельную стрельбу в здании ДП Арцаха: один полицейский погиб

Житель города Чартар Мартунинского района Арцаха Серго Шакарян (1969 г/р.) около 22:25 часов 16 апреля незаконно пробрался на 2-й этаж Центра оперативного управления дорожной полиции, расположенного на улице Маштоца в Степанакерте, и из бывшего при нем автомата АК-74 открыл прицельную стрельбу по полицейским, осуществляющим службу.

Старший инспектор полиции дежурный Ж.Е. погиб на месте - от огнестрельных ранений в области грудной клетки.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила полиция МВД Арцаха.

"Затем Серго Шакарян с той же целью преследовал младшего инспектора дежурного А. Х., однако последнему удалось увернуться", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спустя некоторое время Серго Шакарян подвергся приводу в полицию.

Отмечается, что по факту возбуждено уголовное дело. Серго Шакарян арестован.

Были предприняты неотложные следственные действия, проводится предварительное следствие.