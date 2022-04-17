Премьер-министр РА направил поздравительное послание президенту Сирии в связи с Национальным праздником

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с Национальным праздником САР.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Сирии с Национальным праздником Сирийской Арабской Республики.

Армяно-сирийские отношения характеризуются тесными историческими отношениями двух народов, взаимной симпатией и основанным на взаимопомощи межгосударственным сотрудничеством.

Надеюсь, что сирийский народ преодолеет последствия долгосрочного кризиса и вступит в новую фазу прогресса и стабильности. Хочу подтвердить готовность Армении и впредь вносить свой вклад в решение гуманитарных проблем в Сирии и участвовать в процессе восстановления.

Убежден, что традиционный диалог между нашими государствами будет и впредь расширяться, и углубляться на благо наших двух народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии - мира и прогресса.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.