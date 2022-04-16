Лукашенко пообещал опубликовать данные о деструктивной деятельности западных дипломатов

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует опубликовать информацию о деятельности западных дипломатов в стране, которая "уже сродни фашизму".

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.

«Однажды я сделаю это. Мы все задокументируем и расскажем, чем они здесь занимаются. Вы будете в ужасе. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают в Белоруссии. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь", - заявил Лукашенко.