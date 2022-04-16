Премьер-министр Грузии заявил о недопустимости повторения войн в республике

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что войны, которые были в республике, и их разрушительные последствия больше не должны повториться.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Друзья, августовская война 2008 года, войны в 90-х годах, в том числе гражданская война, и их разрушительные последствия больше не повторятся в стране. Мы являемся ответственным правительством. Я в первую очередь отвечаю за безопасность и мир нашей страны, каждого гражданина", - сказал Гарибашвили журналистам.

Премьер-министр заявил, что республика не планирует вводить санкции против России в связи с ситуацией на Украине. 1 марта украинский президент Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси для консультаций. Заявление Гарибашвили подвергли критике и представители грузинской оппозиции.