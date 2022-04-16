Близ населенного пункта Сейсулан ВС Азербайджана полностью вернулись на свои позиции
Вооруженные силы Азербайджана на данный момент уже полностью вернулись на свои позиции, занимаемые до инцидента. На остальных участках линии соприкосновения оперативно-тактическая ситуация спокойная.
Об этом Арменпресс сообщили из Информационного штаба Арцаха.
15 апреля в районе населенного пункта Сейсулан Мартакертского района вооруженные силы Азербайджана совершили нарушение в нейтральной зоне межпозиционной зоны линии соприкосновения. В частности, противник выдвинул некоторое количество живой силы, пытаясь улучшить свои позиции в нейтральной зоне.
В тот же день вечером в результате переговоров, проведенных российским миротворческим контингентом в Арцахе, азербайджанские войска согласились вернуться на исходные позиции.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм