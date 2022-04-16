Пашинян ознакомился с  ходом проводимых в Центре по уходу за  престарелыми Гюмри работ по ремонту и меблировке

В рамках рабочего визита в Гюмри премьер-министр Никол Пашинян ознакомился с ходом работ по ремонту и меблировке, проводимых в Центре по уходу за престарелыми города Гюмри. Премьер-министра сопровождали министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян и губернатор Ширака Назели Багдасарян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян прошелся по Центру, пообщался с проживающими здесь пожилыми людьми, которые поблагодарили главу правительства за то, что их проблемы находятся в центре внимания и находят решения.

По словам ответственных лиц, согласно подписанному 18 декабря 2019 года между министерством труда и социальных вопросов Республики Армения и Армянским обществом Красного Креста меморандуму о сотрудничестве, после ликвидации Дома-интерната Гюмри уход за пожилыми людьми осуществляется Армянским обществом Красного Креста. В основе меморандума – повышение качества жизни проживающих в доме-интернате пожилых людей и людей с инвалидностью, обеспечение лучших условий, круглосуточного ухода, медицинских, социальных и психологических услуг.

Главе правительства также сообщили, что Армянское общество Красного Креста обязалось до конца 2022 года отремонтировать и меблировать три из пяти корпусов. Для повышения качества предоставляемых услуг запланированы инвестиции в размере не менее 163 млн драмов. Согласно договору, организация получает из государственного бюджета около 250 млн драмов в год для обеспечения круглосуточного ухода за 160 бенефициарами. На данный момент фактическое количество бенефициаров составляет 143 человека.