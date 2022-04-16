Путин подписал закон, предусматривающий наказание за идентификацию СССР и нацистской Германии
15:56, 16 Апрель, 2022
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому налагаются штрафы на физических или юридических лиц, идентифицирующих роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
В частности, закон предусматривает, что в случае нарушения гражданин заплатит штраф в размере 1-2 тысяч рублей или будет подвергнут административному аресту сроком на 15 дней. Официальные лица будут оштрафованы на 2-4 тысячи рублей, а юридические лица-на 10-50 тысяч рублей.
При повторных нарушениях закона стручок будет ужесточен.
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