Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю профессионального Дня полицейского
Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю профессионального Дня полицейского.
Как передает Арменпресс, Ален Симонян отметил, что реформы системы полиции носят перманентный характер, и успешная смена поколений постепенно устраняет стереотип коррумпированного полицейского.
«Уважаемые сотрудники полиции, поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша бдительная и важная работа – залог безопасности и защиты наших граждан. Вы выбрали рискованную, сложную и крайне ответственную профессию, уважаемые полицейские, что вряд ли возможно выполнять с честью без полной самоотдачи. Реформы полицейской системы носят перманентный характер, и успешная смена поколений медленно искореняет сложившийся стереотип коррумпированного полицейского.
Уважаемые сотрудники полиции, по роду работы вы часто подвергаете опасности собственную жизнь, свое здоровье и время, которое проводите с семьей. Спасибо вашим терпеливым семьям, которые гордятся вами и рады вашим успехам и достижениям. Желаю вам нетерпимой борьбы с преступностью и добросовестной службы, профессионального роста и новых реформ во имя безопасности Республики Армения и наших граждан", - говорится в послании.
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