Гонка ракетных вооружений в мире требует внимания международного сообщества. МИД РФ

Гонка ракетных вооружений в мире требует внимания международного сообщества.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД РФ

"Отсутствие международно-правового регулирования ракетной деятельности на глобальном уровне и развернувшаяся гонка ракетных вооружений требуют пристального внимания со стороны международного сообщества. Становится все более очевидной востребованность инклюзивного многостороннего диалога всех заинтересованных государств, прежде всего ракетнозначимых стран", - говорится в сообщении дипведомства.