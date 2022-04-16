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Гонка ракетных вооружений в мире требует внимания международного сообщества. МИД РФ

Гонка ракетных вооружений в мире требует внимания международного сообщества. МИД РФ

Гонка ракетных вооружений в мире требует внимания международного сообщества.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД РФ

"Отсутствие международно-правового регулирования ракетной деятельности на глобальном уровне и развернувшаяся гонка ракетных вооружений требуют пристального внимания со стороны международного сообщества. Становится все более очевидной востребованность инклюзивного многостороннего диалога всех заинтересованных государств, прежде всего ракетнозначимых стран", - говорится в сообщении дипведомства.


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