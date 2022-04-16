Власти Сейшел заявили о неприсоединении к антироссийским санкциям

Власти Сейшельских островов подтвердили, что не намерены вводить санкции против России без одобрения Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Виктории.

"Руководство Сейшел призывает все стороны как можно быстрее достичь мирного урегулирования ситуации на Украине, подчеркнув, что Виктория не намерена вступать в какие-либо санкции, которые вводятся без одобрения ООН», - заявили в дипмиссии РФ.