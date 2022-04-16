Индийский бизнесмен предлагает Илону Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter

Глава индийского гиганта электронной коммерции Snapdeal Кунал Балпредложил американскому миллиардеру Илону Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Mint.

«Илон Маск предлагает за Twitter 43 миллиарда долларов. Внешний долг Шри-Ланки составляет 45 миллиардов долларов. Он может купить его и называть себя Цейлон Маск».

Илон Маск, недавно ставший крупнейшим акционером Twitter, предложил купить компанию за $41,39 млрд.