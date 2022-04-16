Продолжать ужесточать контроль. В ИОЗТ состоялось рабочее совещание

Начальник Управления по координации инспекционных органов аппарата премьер-министра РА Артур Асоян совместно с начальником Инспекционного органа здравоохранения и труда Республики Армения Акобом Авагяном провел расширенное рабочее совещание.

Как передает Арменпресс, Инспекция по здравоохранению и труду РА сообщает, что в ходе совещания обсуждался процесс выполнения поручений премьер-министра РА, а также меры, связанные с инспекционным органом, включенные в план действий правительства РА.

Представляя результаты проверок, проведенных на строительных площадках, должностные лица сферы сообщили, что в результате проверки, проведенной на строительных площадках повышенной опасности, расположенных по 88 адресам в Ереване, возбуждено 46 административных дел. За нарушение к работодателям применены административные взыскания, выданы предписания об устранении нарушений. Принято решение продолжить ужесточенный контроль в этом направлении для сохранения отмеченной положительной динамики.

В ходе встречи обсуждались организация внедрения электронной системы трудовых договоров и необходимые изменения в законодательстве. Отмечено, что значительно повысилась информированность граждан, а бизнес стал уделять больше внимания защите прав работников.

Также были затронуты вопросы медицинского обслуживания, обслуживания, санитарно-эпидемиологического контроля,а также контроля за оборотом лекарственных средств. Принято решение предпринять законодательные изменения в сфере контроля над наркотиками.

Также был обсужден ряд других процедурных и организационных вопросов.