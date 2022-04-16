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Россия откладывает на неопределенный срок миссии на Венеру и Марс

Россия откладывает на неопределенный срок миссии на Венеру и Марс

Запуск российских межпланетных миссий ExoMars и «Венера-Д» отложен на неопределенный срок. 

Как передает Арменпресс, об этом журналистам заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

17 марта Европейское космическое агентство заявило о невозможности сотрудничества с "Роскосмосом" в рамках миссии ExoMars-2022. Рогозин заявил, что российская космическая компания сможет осуществить марсианскую миссию самостоятельно через несколько лет.

Еще в феврале 2022 года Рогозин объявил, что Роскосмос профинансирует миссию «Венера-Д» в этом году. Ранее сообщалось, что есть договоренность с НАСА об изучении планеты Венера. Для этого американская сторонадолжна была выделить 300 млн долларов США, а российская сторона – 17 млрд рублей.


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