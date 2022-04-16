В РФ запретят въезд в страну ключевых деятелей Британии

Россия ответила на санкции Великобритании, запретив въезд на свою территорию ключевым членам правительстваВеликобритании, в том числе премьер-министру Борису Джонсону, вице-премьеру, министру юстиции Доминику Раабу, министру иностранных дел Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу и бывшему премьер-министру Терезе Мэй.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

МИД РФ сообщает, что в ближайшем будущем вновь расширится «стоп-список»британских политиков и парламентариев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Он сообщил, что Народные Республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение по всей стране. США и ряд европейских стран вводят санкции против России. Последняявыступает с ответными санкциями.