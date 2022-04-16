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Вице-премьер Украины сообщила о согласии по девяти гуманитарным коридорам

Вице-премьер Украины сообщила о согласии по девяти гуманитарным коридорам

Власти Украины намерены эвакуировать мирных жителей по гуманитарным коридорам 16 апреля.

Как  передает Арменпресс, об этом на своем Telegram каналесообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

"Согласованы девять гуманитарных коридоров", - заявил он.

В частности, гуманитарные коридоры откроются из  Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара до Запорожья, а также из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горной и Рубежного до Бахмута

 


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