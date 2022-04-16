Вице-премьер Украины сообщила о согласии по девяти гуманитарным коридорам

Власти Украины намерены эвакуировать мирных жителей по гуманитарным коридорам 16 апреля.

Как передает Арменпресс, об этом на своем Telegram каналесообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

"Согласованы девять гуманитарных коридоров", - заявил он.

В частности, гуманитарные коридоры откроются из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара до Запорожья, а также из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горной и Рубежного до Бахмута