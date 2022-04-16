Работы по сануборке Еревана неудовлетворительны. Мэрия увеличивает количество сотрудников

В мэрию Еревана продолжают поступать жалобы от ереванцев на санитарные работы в столице.

Как передает Арменпресс, мэрия Еревана сообщает, что планирует увеличить количество сотрудников, обеспечивающих санитарную уборку.

"С конца августа 2019 года вся ответственность за сбор мусора и санитарию в Ереване передана общинному учреждению «Утилизация мусора и сануборка Еревана». Если технически вопрос с вывозом мусораобщина сегодня решила, то жалобы граждан на санитарную очистку все еще есть. Ситуация не удовлетворительная. Чтобы по возможности максимально решить проблему, численность около 300 сотрудников, обеспечивающих санитарию в 12 административных районах Еревана, увеличится на 200 человек. Процесс набора сотрудников начался», — говорится в сообщении.