Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Работы по сануборке Еревана неудовлетворительны. Мэрия увеличивает количество сотрудников

Работы по сануборке Еревана неудовлетворительны. Мэрия увеличивает количество сотрудников

В мэрию Еревана продолжают поступать жалобы от ереванцев на санитарные работы в столице. 

Как передает Арменпресс, мэрия Еревана сообщает, что планирует увеличить количество сотрудников, обеспечивающих санитарную уборку.

"С конца августа 2019 года вся ответственность за сбор мусора и санитарию в Ереване передана общинному учреждению «Утилизация мусора и сануборка Еревана». Если технически вопрос с вывозом мусораобщина сегодня решила, то жалобы граждан на санитарную очистку все еще есть. Ситуация не удовлетворительная. Чтобы по возможности максимально решить проблему, численность около 300 сотрудников, обеспечивающих санитарию в 12 административных районах Еревана, увеличится на 200 человек. Процесс набора сотрудников начался», — говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]