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"Газпром" продолжает поставки российского газа в Европу через Украину

"Газпром" продолжает поставки российского газа в Европу через Украину

Компания "Газпром" продолжает регулярный транзит российского газа через Украину в Европу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Согласно требованию европейских потребителей, 16 апреля было поставлено 57,2 млн кубометров",-сообщил Куприянов.

 

 

 

 


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