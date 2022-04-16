"Газпром" продолжает поставки российского газа в Европу через Украину

Компания "Газпром" продолжает регулярный транзит российского газа через Украину в Европу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Согласно требованию европейских потребителей, 16 апреля было поставлено 57,2 млн кубометров",-сообщил Куприянов.