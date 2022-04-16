Зеленский сообщил о количестве украинских военнослужащих, погибших с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе военных действий, начатых Россией, по подсчетам украинской стороны, погибли 2500-3000 украинских военнослужащих.

Как передает Арменпресс, Зеленский сообщил об этом в интервью американскому CNN.

Он подчеркнул, что раненых около 10 тысяч, и «трудно сказать, сколько из них выживут».

Зеленский затруднился сказать, сколько жертв среди гражданского населения, отметив: "Трудно говорить о гражданских жертвах, так как на юге нашей страны города и села заблокированы… Мы не знаем, сколько людей погибло на заблокированныхтерриториях».