Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Число погибших в результате тропического циклона "Агатон"на Филиппинах возросло до 167

Число погибших в результате тропического циклона "Агатон"на Филиппинах возросло до 167

Число погибших в результате тропического циклона "Агатон" на Филиппинах возросло до 167, 110 человек пропали без вести. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. 

Всего число жертв катастрофы достигло 2 млн.

На Филиппинах наводнения в результате тропического циклона зафиксированы в 787 населенных пунктах, зафиксированы также 89 оползней. В 76 городах страны было нарушено электроснабжение, повреждено более 10 тысяч домов, 664 из которых полностью разрушены.

В 192 городах Филиппин в школах прекращены занятия. Циклон «Агатон» нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин на сумму более 4,6 млн долларов.

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]