Полиция РА достойно выполняет свою миссию. Послание министра ВД Арцаха по случаю Дня полиции

Министр внутренних дел Республики Арцах Карен Саргсян направил поздравительное послание по случаю профессионального Дня служащего в системе полиции РА.

Как сообщает Арменпресс, Карен Саргсян подчеркнул, что полиция РА достойно выполняет свою миссию, сохраняя в стране законность и стабильный общественный порядок.

«От имени всего личного состава Министерства внутренних дел Арцахской Республики и от своего лично поздравляю Вас с профессиональным Днем служащегов системе полиции РА. На протяжении 104 лет со дня своего образования полиция РА достойно выполняет свою миссию, поддерживая законность и стабильный общественный порядок в стране, заслуживая присущего полицейскому высокого звания.

Вместе с тем, в ответственный для Родины период полиция встала на защиту страны и сделала все возможное – вместе со своими коллегами в Арцахе.

Отдаю дань уважения полицейским, павшим за защиту Родины, и благодарю всех, кто находится в строю, сохраняя верность присяге и продолжая трудную и ответственную миссию полицейского— на благо Республики Армении и нашего народа. Убежден, что в ближайшее время мы продолжим наше сотрудничество, в результате которого выиграет общественность Армении и Арцаха», - говорится в поздравлении.