Covid-19: в Армении подтверждено 18 новых случаев. Смертельных случаев не отмечено

По состоянию на 11:00 часов 16 апреля в Армении подтверждено 422 747 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 434 – случаи выздоровления, 8621 случай летального исхода.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 2011 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За сутки было проведено 2631 тестирование, подтверждено 18 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 граждан, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество тестов достигло 3 миллионов 13 тысяч 643.