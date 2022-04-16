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Полиция–один из столпов государства. Ваге Казарян поздравил с профессиональным днем

Полиция–один из столпов государства. Ваге Казарян поздравил с профессиональным днем

Начальник полиции РА Ваге Казарян направил поздравительное послание по случаю Дня сотрудника полиции РА. 

Как передает Арменпресс, в сообщении говорится:

"От имени Коллегии полиции РА и лично от своего  поздравляю всех сотрудников с нашим профессиональным праздником - Днем полиции. 

Полиция является одним из столпов государства и ежедневной службой подтверждает приверженность своей миссии по сохранению правопорядка и защите прав гражданина.

Сотни наших товарищей своей самоотверженностью подтвердили эту верность, и мы всегда должны быть достойны героизма тех, кто положил на алтарь государства и гражданинасвою жизнь.

Вечная слава и глубокий поклон бессмертной памяти наших коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

Полиция не раз сталкивалась с трудными ситуациями, несла большие потери, но всегда умела преодолевать эти трудности и подниматься на новый уровень профессионализма. И сегодня полиция, пережившая самые страшные события последних лет, стала более закаленной, дееспособной и ответственной.

Мы продолжаем процесс реформирования, одним из достижений которого является патрульная служба, расширяющая сферу своей деятельности. 

Мы модернизируем структуры системы, совершенствуем методы борьбы с преступностью, подготавливаем новое поколение, которое продолжит служить государству и народу.

Еще раз поздравляю всех наших коллег с этим днем, символизирующим преемственность и совершенствование полиции Армении. 

Поздравляем и благодарим семьи полицейских за их решительную поддержку наших сослуживцев.

Мои глубокие соболезнования и благодарность родителям наших павших соратников за воспитание таких детей. 

Поздравляю наших ветеранов, воспитавших не одно поколение полицейских и по сейдень находящихся в строю. 

Поздравляю всех и желаю всем нам сил, воли, мощи в беззаветном служении. 

Доброй службы всем".

 


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