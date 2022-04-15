Премьер Украины сообщил, что Токио выделит Киеву более $100 млн финансовой помощи

Правительство Японии выделит Украине помощь в размере 13 млрд йен (около $102 млн). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии о привлечении помощи в размере 13 млрд йен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны, нашего народа", - сообщил Шмыгаль, чье видеообращение опубликовано в Telegram-канале премьера.

Он также отметил, что переговоры о финансовой помощи Украина ведет "на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь".