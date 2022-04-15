В Мардакертском районе зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения: МО РФ

В районе населенного пункта Ярымджа Мардакертского района зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на информационный бюллетень МО РФ, командованием российского миротворческого контингента, во взаимодействии с представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха принимаются меры по урегулированию инцидента.

“Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В районе населенного пункта ЯРЫМДЖА (Мардакертского района) зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения. Командованием российского миротворческого контингента, во взаимодействии с представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха принимаются меры по урегулированию инцидента.

Обеспечено сопровождение четырех колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики через Лачинский коридор: двух в северном и двух в южном направлениях.

Проведено патрулирование по четырем маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре.

Инженерно-саперными группами миротворческого контингента продолжается проверка и очистка местности от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В течение суток очищено 1 га территории.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2 368,3 га территории, 689,5 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 261 взрывоопасных предметов.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, - говорится в сообщении МО РФ.