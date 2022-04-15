Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году

Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей — почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратного метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля: ГАЗ М21 и "Нива", а также прицеп "Скиф".

В 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей, в 2019-м — 9,726 миллиона, а в 2018-м — 8,648 миллиона.

В 2017 году доход президента составил 18,7 миллиона рублей. Причиной увеличения стала продажа земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров. В 2015-2016 годах глава российского государства зарабатывал по 8,9 миллиона рублей, а в 2014-м — 7,654 миллиона.