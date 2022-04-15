Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе

Не исключено, что гепатит у детей в Испании и Великобритании могло вызвать распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения нужен сложный цикл исследований, заявил руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее портал Infosalus, входящий в агентство Eupora Press, сообщил, что Минздрав Испании призвал автономные сообщества страны провести поиск возможных случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения у детей на фоне сообщений о выявлении трех случаев в Мадриде. Как отмечает агентство, ссылаясь на европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Англии расследуют около 60 случаев заболевания острой формой гепатита, большинство заболевших - дети в возрасте от двух до пяти лет, некоторым из них потребовалась пересадка печени.

"Печень поражается и при таких острых тропических инфекциях, как желтая лихорадка, лихорадка Ласса, но эти заболевания не встречаются в Европе, и их легко можно диагностировать. Поражение может быть связано с широко распространенными вирусами, которые достаточно часто вызывают гепатиты: разные герпесвирусы, вирус Коксаки, цитомегаловирус, реже гепатиты вызывают и некоторые другие вирусы. Не исключено и распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения потребуется сложный цикл исследований", - сказал Покровский журналистам.

Он уточнил, что ответить на вопрос о причинах заболевания поможет эпидемиологическое исследование, которое должно установить связи между зараженными, общие факторы риска возникновения заболевания.

Учитывая близкий возраст пациентов, необходимо исключить связь заболевания с использованием одинаковых продуктов или игрушек, отметил Покровский.