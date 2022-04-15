На территории Армении днем 15-го, ночью 16-го, с 17-20 апреля ожидается погода без осадков. .Днем 16-го апреля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, 20-го апреля ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 м/с.

С 15-19 апреля температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов.

В городе Ереван днем 15-го, с 16-20 апреля ожидается погода без осадков. 20-го апреля ожидается усиление ветра с порывами до 14-17 м/с.