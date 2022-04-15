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Президент Армении принял главу Армянского всеобщего благотворительного союза

Президент Армении принял главу Армянского всеобщего благотворительного союза

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял сегодня президента Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU) Перча Седракяна и руководителя AGBU в Армении Вазгена Якубяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Перч Седракян представил текущие программы, приоритеты и предстоящие мероприятия AGBU .

Президент Хачатурян высоко оценил деятельность Союза, направленную на сохранение армянского наследия через образовательные, культурные и гуманитарные программы.

На встрече были затронуты отношения Армения-диаспора, необходимость более эффективного использования возможностей диаспоры и объединения армян диаспоры вокруг национальных целей, вопросы сохранения армянской идентичности, а также совместной реализации стратегических целей.


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