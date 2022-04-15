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Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый принял посла Саудовской Аравии в Ливане

Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый принял посла Саудовской Аравии в Ливане

Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый принял посла Саудовской Аравии в Ливане Валида Пухари. Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи, которая длилась более часа, были обсуждены вопросы, касающиеся внутренней жизни Ливана.

Посол и Его Святейшество коснулись предстоящих парламентских выборов, а также диалога между христианами и мусульманами и ключевой роли Арама Первого в этом контексте.


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