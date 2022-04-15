Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-04-22

ЕРЕВАН, 15 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 апреля, курс доллара США сократился на 0.07 драмa и составил 471.44 драм. Курс евро сократился на 4.65 драмa и составил 509.53 драм. Курс российского рубля вырос на 0.10 драмa и составил 5.89 драм. Курс британского фунта сократился на 3.30 драмa и составил 615.84 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 209.07 драмa и составила 29757.27 драм. Цена серебра выросла на 0.17 драмa и составила 388.86 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.