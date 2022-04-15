Азиатские индексы - 15-04-22

ТОКИО, 15 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 27093.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.62% и составил 1896.31 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.45% и составил 3211.24 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21518.08 пункта.