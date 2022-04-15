Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 503 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 502 892 204, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 193 401 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 573 532 и 988 121.

Индия - 43 039 972 и 521 743.

Бразилия - 30 234 024 и 662 043.

Франция - 27 637 292 и 144 947.

Германия - 23 339 311 и 132 900.

Великобритания - 21 916 961 и 172 014.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 797,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 034 человека, Индии - 372, Бразилии - 3 075, Франции - 2 196, Великобритании - 2 501, Германии - 1 581.