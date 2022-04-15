Эдвард Милитонян вручил журналистам почетные грамоты: среди них и корреспондент «Арменпресс»

15 апреля председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян вручил почетные грамоты тем СМИ и журналистам, которые в 2021 году надлежащим образом освещали мероприятия, инициированные Союзом.

Как сообщает «Арменпресс», почетные грамоты были вручены корреспонденту Информационного агентства «Арменпресс» Анжеле Амбарцумян, журналистке Общественной телекомпании Нуне Алексанян, корреспонденту «Азатутюн» Гаяне Даниелян, журналисту газеты «Аравот», писателю Вове Арзуманяну, корреспонденту газеты «Иравунк» Нуне Закарян, журналистке «Литературной газеты» Шаке Ерицян, журналисту, писателю Ованнесу Авдаряну

Эдвард Милитонян подчеркнул, что Союз в течение года проводил интересные мероприятия, отмечал День дарения книги, Международный День поэзии. С университетом им. В. Брюсова был подписал Меморандум о сотрудничестве со студентами переводческих групп.

«Мы отметили 125-летие Чаренца. Готовим к изданию книгу, посвященную Чаренцу. В книгу войдут стихи, рассказы и размышления», - сказал президент Союза и добавил, что мероприятие, посвященное Чаренцу, планируется провести и в Цахкадзоре.

Союз отметит и 145-летие Дереника Демирчяна.

«Он один из великих нашей литературы, нашей идентичности, который заслуживает всяческого уважения. Его «Храбрый Назар» - одно из лучших произведений мирового комедийного жанра», - сказал Милитонян.

Он рассказал, что для писателей до 27 лет существует несколько премий, в этом году прибавилась еще одна. Совместно с AGBU они проведут церемонию награждения поэтов, писателей и детских авторов до 27 лет. Итоги будут подведены в октябре в Цахкадзоре.

Говоря о Неделе детской и юношеской книги, Эдвард Милитонян сказал, что она проводится уже не раз. Проводилась она в советские годы, а затем была восстановлена.

«Детско-юношеская литература является основой детского кино, театра и изобразительного искусства. Если такая литература не издается, эти области страдают. Я не помню, чтобы в последние 30 лет в Армении снимали фильмы о детях и юношестве, но потребность в них есть. Должны быть хорошие детские книги и журналы, школа должна поощрять детей к чтению, к внеклассному чтению», - подчеркнул Эдвард Милитонян и добавил, что в 2021 году они организовали обсуждения с представителями театральной сферы, в результате чего для постановки будет выбрано около 15 детских пьес армянских авторов.