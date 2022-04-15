СМИ: Индия получила новую партию российских ЗРК С-400

Новая партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступила в Индию без задержек, несмотря на продолжающуюся на Украине спецоперацию. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников сообщила в пятницу газета India Today.

"Партия С-400 была доставлена кораблем и уже эксплуатируется. Часть поставок ЗРК была доставлена по воздуху и по морю, системы были быстро развернуты в назначенных местах", - сообщило издание.

По словам собеседников газеты, Индия "продолжает получать свои грузы без каких-либо задержек, а недавняя поставка [вооружения ] поступила несколько дней назад", несмотря на кризис на Украине.

Индия объявила о намерении закупить российские С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/ с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км.