Арарат Мирзоян и Сергей Лавров провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 15 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, собеседники обсудили подготовительные работы к предстоящему официальному визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Российскую Федерацию.

Обсуждались и вопросы, связанные с ходом реализации договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Министры коснулись формирования Комиссии по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность посреднических усилий России, в том числе и как государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Состоялся и обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.