Более 150 человек пострадали в ходе беспорядков в Иерусалиме на Храмовой горе

Беспорядки вспыхнули в пятницу утром на Храмовой горе в Иерусалиме после того, как группа зачинщиков начала бросать камни в еврейских верующих у Стены плача и в силы безопасности Израиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно информации Красного Креста, ранения получили 150 человек, среди них три израильских полицейских. Более 300 участников беспорядков задержаны. В настоящее время израильские силы безопасности контролируют обстановку на Храмовой горе.

Сами беспорядки и столкновения продолжались примерно на протяжении шести часов с раннего утра пятницы, они начались во время молитвы по случаю второй пятницы священного для мусульман месяца Рамадан. Около 12 тыс. мусульман собрались на эту молитву на Храмовой горе, и среди них оказались около 100 агрессивно настроенных протестующих. Газета сообщает, что некоторые из них принесли с собой флаги ХАМАС и Палестинской автономии.

Полиция дождалась окончания молитвы и после этого попыталась вытеснить зачинщиков беспорядков с Храмовой горы, но они забаррикадировалась в мечети Аль-Акса, там же они заготовили камни и арматуру, которые использовали во время столкновений с силами безопасности Израиля. В итоге полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.