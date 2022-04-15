Делегация, возглавляемая первым заместителем мэра Еревана Левоном Ованнисяном, находящаяся с официальным визитом в столице Грузии, встретилась с мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Как передает «Арменпресс», из мэрии Еревана сообщают, что в составе делегации руководитель фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армен Галджян, руководитель фракции «Процветающая Армения» Микаел Манрикян и руководитель фракции «Луйс» Давид Хажакян.

Приветствуя членов ереванской делегации, мэр Тбилиси отметил, что этот визит - еще одна возможность наметить предстоящие задачи и обсудить новые программы. Касаясь теплых отношений между двумя городами-побратимами, Каха Каладзе предложил провести дни Тбилиси в Ереване и Дни Еревана в Тбилиси.

Выразив признательность за теплый прием и приглашение, первый заместитель мэра Еревана, в свою очередь, отметил, что Ереван придает большое значение углублению сотрудничества с Тбилиси в различных сферах. Левон Ованнисян также признал, что проведение Дней культуры в двух столицах придаст новое качество как дружественным, так и партнерским связям.

В ходе встречи стороны коснулись сфер, в рамках которых могут развернуть взаимовыгодное и эффективное сотрудничество в интересах жителей обеих столиц.