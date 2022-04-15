Денежные переводы из России в Грузию в первом квартале сократились на 11%

Общий объем денежных переводов из России в Грузию в январе - марте 2022 года составил $71,3 млн, что на 11% меньше аналогичного показателя в 2021 году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национального банка Грузии.

Россия находится на втором месте по объему денежных переводов в Грузию, на первом - Италия, откуда в республику поступило $102,3 млн, что на 18% больше, чем в первом квартале 2021 года. На третьем месте по этому показателю находятся США. Из этой страны в Грузию за первые три месяца 2022 года переведено $67 млн, что на 9,3% больше, чем в январе - марте 2021 года.

Всего в первом квартале 2022 года в Грузию из разных стран мира переведено $545,3 млн, что на 9,2% больше, чем за первые три месяца 2021 года.