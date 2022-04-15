В Стамбуле армянская школа подверглась акту вандализма

Армянская школа в Стамбуле подверглась акту вандализма.

Как передает «Арменпресс», Massispost сообщает, что акт вандализма совершен в то время, когда армяне готовятся к годовщине Геноцида армян.

Акты вандализма в отношении той же стамбульской школы были совершены и в ноябре 2016 года. На стенах школы появилась надпись «Однажды ночью мы вдруг окажемся в Карабахе».

В 2016 году антиармянские граффити были сделаны и на стенах лицея Сурб Хач и школы Калфаян в Ускударе. Тогда на стенах появились надписи: «Пусть здравствует турецкое племя и мучает армян».