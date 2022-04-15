Огромная часть жилищного фонда изношена: премьер-министр объявил о начале программы реновации квартир

Премьер-министр Никол Пашинян объявил о запуске программы реновации квартир, выразив надежду, что она станет масштабной экономической программой. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 15 апреля Пашинян говорил о проблемах сферы.

«Со времен Советского Союза, особенно в регионах, есть квартиры, огромная часть которых просто не используется, они имеют статус заброшенных. Вторая проблема, которую мы должны иметь в виду, заключается в следующем: за этот период в республике резко вырос спрос на съемные квартиры, выросли и цены. Кроме того, по известным обстоятельствам возникла неопределенность в отношении дел наших граждан, отправляющихся за границу на заработки, и мы подумали, что запустим государственную программу, в рамках которой предлагаем нашим гражданам брать субсидируемые кредиты и перестраивать свои квартиры, при условии, что от 20 до 30 процентов этих расходов будет использовано для энергосбережения квартиры», -сказал Пашинян.

Премьер-министр рассчитывает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе граждане меньше будут платить за электроэнергию, газ, и эти вложения себя оправдают. «Мы рассчитываем, что с помощью этих кредитных программ граждане смогут сдавать в аренду неиспользуемую часть своих квартир, делать предложения в сфере туризма. Мы рассчитываем, что в рамках этой программы мы предоставим потенциальные рабочие места нашим соотечественникам, которые не смогли выехать на работу за границу», - сказал Пашинян.

Он надеется, что граждане проявят активность и примут участие в программе.

«На первом этапе мы выдадим десять тысяч таких кредитов, будем оценивать дальнейший процесс. Если мы увидим, что по итогам года добились поставленных целей, то эту программу можно будет сделать непрерывной, потому что у нас действительно очень серьезная жилищная проблема. Огромная часть нашего жилищного фонда изношена. Надеемся, что этим мы внесем весомый вклад в жилищное строительство, экономику, малый бизнес и преодоление нищеты», - подчеркнул Пашинян.