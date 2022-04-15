Владимир Зеленский, говоря о спецоперации России, заявил, что Украина "начала эту войну еще раньше", Киев должен был подготовиться к столкновению с "одной из самых многочисленных армий в мире", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отметил Зеленский в интервью Би-би-си, подготовиться к такому "одной стране сложно", и поэтому Украине нужна была помощь. "Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны... Мы начали эту войну еще раньше", - сказал он.

По его словам, Украине нужно было готовиться, в частности ей нужны были деньги и оружие. "И мы именно это и делали. Мы говорили. Мы непублично договаривались про те или иные поставки", - сказал Зеленский, добавив, что "о некоторых вещах" Киев договаривался с некоторыми странами еще в декабре и январе.