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В Армении впервые пройдет Пасхальный фестиваль

В Армении впервые пройдет Пасхальный фестиваль

При содействии Министерства ОНКС 17 апреля на территории церкви Святой Анны и Катохике в Ереване впервые будет проведен Пасхальный фестиваль.

Как сообщает «Арменпресс», организатором мероприятия является ГНКО «Специальный центр детского творчества».

На фестивале будут представлены работы воспитанников центра и других специализированных организаций, дети выступят с музыкальными исполнениями. Выступят и известные музыканты.

Это будет всенародный праздник, пройдут мастер-классы, участники и сами смогут заняться ручной работой, ознакомятся с работами детских творческих центров.

Цвет фестиваля - красный, и желательно, чтобы участники в этот день были бы в символической красной одежде или имели бы на ней какой-либо красный элемент.

Цель Пасхального фестиваля - создать культурную платформу для самовыражения детей, подростков и интеграции детей из уязвимых групп в культурную жизнь.

Фестивалю содействуют  Первопрестольный Святой Эчмиадзин, компания «Формиак Арт» и Офис «ХЕХЕМ».


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