В Армении за прошедший день подтверждено 8 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 15 апреля в Армении всего подтверждено 422 729 случаев заражения COVID-19, 410 420 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 621 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 008 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 3 171 тестов. Подтверждено 8 случаев заболевания COVID-19, 27 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего проведено 3 011 012 тестирований.