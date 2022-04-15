Япония и США провели учения в Японском море по обмену информацией о ракетных пусках

Япония и США провели совместные учения в Японском море, в ходе которых осуществили тренировочный обмен информацией о запуске баллистической ракеты. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе морских Сил самообороны Японии.

В учениях приняли участия японский эсминец "Конго", а также два корабля ВМС США. Помимо этого стороны отработали ряд тактических задач, направленных на улучшение взаимодействия.

На этой неделе в учениях США и Японии в Японском море принимал участие также американский атомный авианосец "Авраам Линкольн". Кроме того, были задействованы японские истребители-бомбардировщики F-2. Как отмечало агентство Киодо, маневры проводились на фоне участившихся ракетных запусков со стороны КНДР.