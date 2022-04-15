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Установлены правила публикации или распространения информации в период правового режима военного положения в Арцахе

Установлены правила публикации или распространения информации в период правового режима военного положения в Арцахе

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому установлены правила публикации или распространения информации в период правового режима военного положения, объявленного на территории Республики Арцах. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Аппарата президента Арцаха, эти правила следующие:

  1. В ходе объявленного на территории Республики Арцах правового режима военного положения, исходя из необходимости обеспечения государственной и общественной внешней и внутренней безопасности, публичное распространение, передача, в том числе путем публикаций на сайтах в интернете, в социальных сетях (далее - публикация) информации военного характера; информации невоенного характера, относящейся к государственной безопасности; информации и публикаций о ситуации на границах Республики Арцах; публикаций, информационных материалов, интервью, сообщений и связанных с ними других информаций (далее все вместе - сообщения), о боевой технике, Вооруженных силах и других войсках осуществляется со ссылкой на официальную информацию (далее - официальная информация), предоставленную или опубликованную исключительно государственными органами, при этом полностью отражая официальную информацию (без редактирования).
  2. Запрещается публикация сообщений, заведомо фальсифицирующих и (или) опровергающих действия (в том числе выступления, публикации) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц по обеспечению правового режима военного положения и государственной безопасности.
  3. Запрещается пропаганда, направленная против обороноспособности и безопасности Республики Арцах.
  4. С официальными заявлениями, связанными с сообщениями, выступают Президент Республики Арцах, уполномоченные государственные органы соответствующих сфер Республики Арцах, иные лица - по поручению Президента Республики Арцах.
  5. Сообщения публикуются пресс-секретарем Президента Республики Арцах или Главным информационным управлением Аппарата Президента Республики Арцах, или руководителями, или уполномоченными представителями государственных уполномоченных органов соответствующей сферы.
  6. Должностные лица, представители органов государственного управления в рамках своих полномочий могут делать заявления и комментарии по сообщениям только в соответствии с позициями, согласованными с Главным информационным управлением Аппарата Президента Республики Арцах.
  7. Полиция Республики Арцах осуществляет контроль за соблюдением правил, предусмотренных пунктами 1-3. Полиция Республики Арцах уполномочена принимать необходимые меры для обеспечения устранения опубликованных сообщений и информаций, временной конфискации или наложения ареста на печатное оборудование, радиовещательных и звукоусилительных технических средств, множительных аппаратов.

Нарушение установленных правил влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. В частности, следующие части статьи 182.5 Кодекса об административных правонарушениях предусматривают:

«5. Нарушение лицом, осуществляющим информационную деятельность, правил публикации или распространения информации в период военного положения, несоблюдение журналистом специального порядка аккредитации, нарушение специальных правил пользования средствами связи влечет назначение штрафа в размере от семисот до одной тысячи установленных минимальных зарплат.

  1. Нарушение правил публикации или распространения информации лицами, не осуществляющими информационную деятельность, или нарушение правил ограничения свободы выражения мнения влечет назначение штрафа в размере от трехсот до семисот установленных минимальных зарплат.
  2. После получения штрафов, предусмотренных пунктами 5 и 6 данной статьи немедленное неустранение публикации, распространенной с нарушением правил публикации или распространения информации, установленных в период военного положения, влечет для лиц, осуществляющих информационную деятельность, назначение штрафа в размере от одной до полутора тысяч установленных минимальных зарплат, а для лиц, не осуществляющих информационную деятельность, от семисот до тысячи установленных минимальных зарплат».

Статьей 321.4 Уголовного кодекса предусматривается:

«1. Нарушение правил публикации или распространения информаций в период действия правового режима военного положения, повлекшее причинение значительного ущерба правам или законным интересам лиц или организаций, или законным интересам общества, или государства, влечет  назначение штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч установленных минимальных зарплат либо лишение свободы максимум на 2 года».


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