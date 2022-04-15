Установлены правила публикации или распространения информации в период правового режима военного положения в Арцахе

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому установлены правила публикации или распространения информации в период правового режима военного положения, объявленного на территории Республики Арцах. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Аппарата президента Арцаха, эти правила следующие:

В ходе объявленного на территории Республики Арцах правового режима военного положения, исходя из необходимости обеспечения государственной и общественной внешней и внутренней безопасности, публичное распространение, передача, в том числе путем публикаций на сайтах в интернете, в социальных сетях (далее - публикация) информации военного характера; информации невоенного характера, относящейся к государственной безопасности; информации и публикаций о ситуации на границах Республики Арцах; публикаций, информационных материалов, интервью, сообщений и связанных с ними других информаций (далее все вместе - сообщения), о боевой технике, Вооруженных силах и других войсках осуществляется со ссылкой на официальную информацию (далее - официальная информация), предоставленную или опубликованную исключительно государственными органами, при этом полностью отражая официальную информацию (без редактирования). Запрещается публикация сообщений, заведомо фальсифицирующих и (или) опровергающих действия (в том числе выступления, публикации) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц по обеспечению правового режима военного положения и государственной безопасности. Запрещается пропаганда, направленная против обороноспособности и безопасности Республики Арцах. С официальными заявлениями, связанными с сообщениями, выступают Президент Республики Арцах, уполномоченные государственные органы соответствующих сфер Республики Арцах, иные лица - по поручению Президента Республики Арцах. Сообщения публикуются пресс-секретарем Президента Республики Арцах или Главным информационным управлением Аппарата Президента Республики Арцах, или руководителями, или уполномоченными представителями государственных уполномоченных органов соответствующей сферы. Должностные лица, представители органов государственного управления в рамках своих полномочий могут делать заявления и комментарии по сообщениям только в соответствии с позициями, согласованными с Главным информационным управлением Аппарата Президента Республики Арцах. Полиция Республики Арцах осуществляет контроль за соблюдением правил, предусмотренных пунктами 1-3. Полиция Республики Арцах уполномочена принимать необходимые меры для обеспечения устранения опубликованных сообщений и информаций, временной конфискации или наложения ареста на печатное оборудование, радиовещательных и звукоусилительных технических средств, множительных аппаратов.

Нарушение установленных правил влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. В частности, следующие части статьи 182.5 Кодекса об административных правонарушениях предусматривают:

«5. Нарушение лицом, осуществляющим информационную деятельность, правил публикации или распространения информации в период военного положения, несоблюдение журналистом специального порядка аккредитации, нарушение специальных правил пользования средствами связи влечет назначение штрафа в размере от семисот до одной тысячи установленных минимальных зарплат.

Нарушение правил публикации или распространения информации лицами, не осуществляющими информационную деятельность, или нарушение правил ограничения свободы выражения мнения влечет назначение штрафа в размере от трехсот до семисот установленных минимальных зарплат. После получения штрафов, предусмотренных пунктами 5 и 6 данной статьи немедленное неустранение публикации, распространенной с нарушением правил публикации или распространения информации, установленных в период военного положения, влечет для лиц, осуществляющих информационную деятельность, назначение штрафа в размере от одной до полутора тысяч установленных минимальных зарплат, а для лиц, не осуществляющих информационную деятельность, от семисот до тысячи установленных минимальных зарплат».

Статьей 321.4 Уголовного кодекса предусматривается:

«1. Нарушение правил публикации или распространения информаций в период действия правового режима военного положения, повлекшее причинение значительного ущерба правам или законным интересам лиц или организаций, или законным интересам общества, или государства, влечет назначение штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч установленных минимальных зарплат либо лишение свободы максимум на 2 года».